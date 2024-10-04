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Diyarbakır'da Bağda Armut Toplayan Kadın Yorgun Mermiyle Yaralandı

Diyarbakır'da Bağda Armut Toplayan Kadın Yorgun Mermiyle Yaralandı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde armut toplayan İpek Baykuşak, yakınlardan ateşlendiği tahmin edilen bir tabancadan çıkan yorgun mermiyle yaralandı. Yaralı kadın hastaneye sevk edilirken, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde bağda armut toplayan İpek Baykuşak (43), yakınlardan ateşlendiği tahmin edilen tabancadan çıkan yorgun mermiyle yaralandı.

Olay, öğleden sonra Silvan ilçesi kırsal Bayrambaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bağda armut toplayan İpek Baykuşak, yakınlarda ateşlendiği tahmin edilen tabancadan çıkan yorgun merminin vücuduna isabet etmesiyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baykuşak, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baykuşak'ın tedavisi sürerken, silahı ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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