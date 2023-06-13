Diyarbakır'da babasını darbeden ve bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Güncel Haberler
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde tartıştığı babasını darbettikten sonra bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde tartıştığı babasını darbettikten sonra bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Fabrika Mahallesi'ndeki evlerinde 11 Haziran'da babası M.A.A'yı darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ü.A'nın (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Ü.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
M.A.A'nın Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
???????
Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel