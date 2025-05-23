Diyarbakır'da Baba ve Oğulun Ölümü: 4 Kişi Tutuklandı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da yanmış kamyonette cansız bedeni bulunun Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

19 Mayıs günü, merkez Sur ilçesindeki kırsal Köprübaşı Mahallesi'nde yanmış kamyonette baba Remzi Sati (49) ve oğlu Muhammet Sati (15)'nin cesetlerinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince olmak üzere 3 şüpheli de serbest bırakıldı.