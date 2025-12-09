Haberler

Baba ile oğlunun ölümüne ilişkin 7 şüpheliye 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Diyarbakır'da baba Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in silahla vurulup yakılması olayıyla ilgili 7 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, cinayet öncesinde yaşanan husumet ve şüphelilerin eylemleri detaylandırıldı.

DİYARBAKIR'da, Remzi Sati (48) ile oğlu Muhammed'in (15) silahla vurulup yakılarak ölümüne ilişkin 7 şüpheli hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide 19 Mayıs'ta, 21 GH 662 plakalı kamyonetin yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. İncelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlun tabancayla öldürülüp, ardından yanıcı maddeyle yakıldıkları tespit edildi. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Ali Mert İldeniz (25), Ali Özbek (32), Ayhan İldeniz (58), İshak Kaya (40), Mehmet Duruş (26), Mehmet Kaya (44) ve Osman Kaya (44) tutuklandı.

'İNEK KAYBOLDU' SENARYOSU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tutuklanan 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 3'ücü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, sanık Ali Mert İldeniz'in ifadesine yer verildi. İddianamede İldeniz'in hayvan alım-satımı nedeniyle maktul Remzi Sati ile aralarında anlaşmazlık bulunduğunu, Remzi Sati'nin kendisine hayvanları değerinden daha pahalı sattığını ve bu nedenle aralarında husumet oluştuğunu, Remzi Sati'yi öldürmek için planlar yaptığını, olay günü bir ineğin kaybolduğu yönünde senaryo kurarak Remzi S.'yi bölgeye çağırdıktan sonra cep telefonunu uçak moduna alarak evlerinin bahçesindeki ağaç kovuğuna sakladığını, Remzi Sati'nin oğlu Muhammed Sati ile geldiği zaman hayvanı bulamadığını, ardından hayvan alışverişi konusunda kendisini kandırdığını Remzi Sati'ye söylediğini, aralarında tartışma başladığını ve ardından tabanca ile ateş ederek baba ve oğlunu vurduğunu itiraf ettiğine yer verildi. Daha sonra İldeniz'in baba ve oğlunun öldüğünden emin olmak için kalan mermilerle tekrar ateş ettiğini ve delilleri yok etmek amacıyla araç içinde yangın çıkardığını, bu kapsamda yanıcı madde olarak kolonyayı araca dökerek ateşe verdiğini itiraf ettiği belirtildi. İldeniz'in ifadesinde, baba ve oğlunun öldürdükten sonra hedef şaşırtmak amacıyla Remzi Sati'nin telefonunu alarak Ali Özbek'e 'Gel eski kum ocağında hesaplaşalım' diye mesaj attığını belirttiği ifade edildi.

BAZI ŞÜPHELİLERİN KIYAFETLERİNDE ATIŞ ARTIĞI BULUNDU

Savcılık, HTS analiz raporu, bilirkişi raporları, kamera görüntüleri ve kriminal inceleme bulgularını delil olarak gösterdi. İddianamede, suçunu ikrar eden Ali Mert İldeniz'in yanı sıra Ayhan İldeniz ve Mehmet Durmuş'a ait telefonların olay yerinde baz verdiği, Mehmet Kaya'nın olayın gerçekleştirildiği saat aralığında Ali Mert İldeniz gibi telefonunu kapattığı, daha sonra telefonun aktif hale geldiği, bazı şüphelilerin olay saatlerinde olay yeri ve çevresinden baz verdikleri, bir şüphelinin telefonunu belirli saat aralığında kapattığı, kamera görüntülerinde de maktule ait kamyonetin güzergahının tespit edildiği kaydedildi. Kriminal raporlarda bazı şüphelilerin kıyafetlerinde atış artığı bulgularına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Olay gerçekleşmeden önceki günlerde şüphelilerin Remzi Sati ile yoğun şekilde telefonla görüştüğü bilgisi yer aldı. Ayrıca, cesetlerin kömürleşmiş ve karbon halini aldıkları net olarak anlaşıldığından şüphelilerin Ali Mert İldeniz'in ifade ettiği gibi kolonyayla değil benzin gibi kuvvetli bir yanıcı maddeyle yakma işlemini gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı yer aldı.İddianamede, şüphelilerin dosya kapsamı değerlendirildiğinde aynı fikir eylem birliği içerisinde Remzi Sati ile oğlu Muhammed'i tasarlayarak ve canavarca hisle ateş etmek ve yakmak suretiyle öldürdüklerinin anlaşıldığı belirtilerek ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
