Diyarbakır'da Baba ve Oğulun Cansız Bedeni Bulundu, 7 Gözaltı

Diyarbakır'da Baba ve Oğulun Cansız Bedeni Bulundu, 7 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yanan kamyonette bulunan baba Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cansız bedenleriyle ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DİYARBAKIR'da Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed'in (15) yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunması ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 19 Mayıs'ta Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cansız bedenleri bulundu. Cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

4 BOŞ MERMİ KOVANI TESPİT EDİLDİ

Olay yeri incelemesinde Muhammed'in 2 ayakkabısı, kamyonete yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulundu. Olay yeri yakınında da 4 boş mermi kovanı tespit edildi. Vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati'nin aile üyelerinden de eşleştirme için DNA örneği alındı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada

Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Dev maç şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı

Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi

CHP'nin yeni meclis başkanvekili belli oldu
Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere

Usta oyuncu isyan etti: Param bitmek üzere
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.