Diyarbakır'da Baba ve Oğul Cinayeti: Alacak Meselesi Nedeniyle İtiraf

Diyarbakır'da Baba ve Oğul Cinayeti: Alacak Meselesi Nedeniyle İtiraf
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Diyarbakır'da Baba ve Oğul Cinayeti: Alacak Meselesi Nedeniyle İtiraf
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Diyarbakır'da 49 yaşındaki Ramazan Sati ile 15 yaşındaki oğlu Muhammed Sati'nin cinayetiyle ilgili tutuklanan A.M.İ., 200 bin lira alacağı nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti. Olayın detayları ve gözaltına alınan şüphelilerin durumu merak ediliyor.

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 49 yaşındaki Ramazan Sati ile 15 yaşındaki oğlu Muhammed Sati'nin yakılarak öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra tutuklanan A.M.İ., 200 bin lira alacağı nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti.

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinde, Sur ilçesine bağlı Kuşburnu Mahallesi'nde, Ambar Çayı mevkisinde park halindeki bir araçta iki erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede araçtakilerin Ramazan Sati ile oğlu Muhammed Sati olduğu tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Olay gününe ilişkin 735 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına altına aldı. Soruşturma kapsamında A.M.İ. ile birlikte A.Ö. (32), O.K. (44), A.İ. (58), M.D. (26), M.K. (44) ve İ.K. (40) gözaltına alındı. Adli işlemlerde A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. O.K. ve A.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; M.D., M.K., İ.K. ve olayın baş faili olduğu belirlenen A.M.İ. ise tutuklandı.

Olayı araştıran ekipler, baba ve oğlunun alacak meselesi nedeniyle A.M.İ. (25) tarafından olay yerine çağrıldığını, burada zanlının kendi tabancasıyla ikisini öldürdüğünü ve delilleri yok etmek amacıyla aracı ateşe verdiğini ortaya çıkardı. A.M.İ., sorgusunda Ramazan Sati'den 200 bin lira alacağı olduğundan dolayı cinayeti işlediğini itiraf etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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