Diyarbakır'da Baba Oğul Tartışması: Ümit Akarsu Tutuklandı

DİYARBAKIR'da, annesi ile kız kardeşini odaya kilitleyip, tartıştığı babası Mehmet Ali Akarsu'yu (63) boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Ümit Akarsu (32), tutuklandı. Mehmet Ali Akarsu'nun yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor. Olay, 11 Haziran'da sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 6'ncı kattaki dairede Mehmet Ali Akarsu ile madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ümit Akarsu arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Ümit Akarsu, evdeki annesi ve kız kardeşini bir odaya kilitleyerek bıçakla babasına saldırdı. Ümit Akarsu, babasını boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümit Akarsu gözaltına alınırken, Mehmet Ali Akarsu ise ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Ümit Akarsu, burada susma hakkını kullandı. İşlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Akarsu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Ali Akarsu'nun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

HABER Burak EmekDİYARBAKIR,(DHA)-