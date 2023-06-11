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Diyarbakır'da baba-oğul tartışması kanlı bitti

Diyarbakır'da baba-oğul tartışması kanlı bitti

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde tartıştığı babasını darbettikten sonra bıçakla yaralayan kişi yakalandı. Olayın ardından yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde tartıştığı babasını darbettikten sonra bıçakla yaralayan kişi yakalandı.

Fabrika Mahallesi'ndeki evlerinde gece M.A.A. ile oğlu Ü.A. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.A. önce babasını darbetti ardından da bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.M.A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ü.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

Diyarbakır Yenişehir Güncel Haberler

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