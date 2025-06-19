Diyarbakır'da Baba Kızlarını Bıçakla Yaraladı: Durumu Ağır

Diyarbakır'da Baba Kızlarını Bıçakla Yaraladı: Durumu Ağır
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen baba İ.A., evde uyuyan kızları E.A. ve Z.A.'yı bıçakla yaraladı. Baba, daha sonra kendi vücuduna zarar verdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba İ.A., evde kendisi ile ve kızları E.A. (14) ve Z.A.'yı (10) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba İ.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Denizli Caddesi Kader 4'üncü sokaktaki bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba İ.A., bilinmeyen nedenle evde uyuyan kızları E.A. ve Z.A.'yı, bıçakla yaraladı. İ.A. daha sonra bıçakla kendi vücuduna zarar verdi. Evden yükselen yardım çığlıkları üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan baba İ.A., daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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