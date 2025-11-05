Diyarbakır'da Borç Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'da bir kasap dükkanında meydana gelen silahlı kavgada, borç meselesi yüzünden Zülfü Coşan (66) ve oğlu Ensari Coşan (36) hayatını kaybetti. Olayda 2 kişi de yaralandı. Kavganın tarafları arasında gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Hayatını kaybeden baba ve oğlu, otopsi sonrası Şehitlik Mezarlığı'nda defnedildi.
KAVGA BORÇ MESELESİ NEDENİYLE ÇIKMIŞ
Diyarbakır'da kasap dükkanında iki grup arasında çıkan, Zülfü Coşan (66) ile oğlu Ensari Coşan'ın (36) hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kavganın taraflar arasında borç meselesi nedeniyle çıktığı belirtildi.
Diğer yandan kavgada hayatını kaybeden baba ve oğlu, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mezarlığı'nda defnedildi.
Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel