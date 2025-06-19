Diyarbakır'da Baba, İki Çocuğunu Yaraladıktan Sonra Kendini Bıçakladı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir baba bıçakla 2 çocuğunun ardından kendisini yaraladı.

Şirinevler Mahallesi Denizli Caddesi 4.Sokak'ta psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen İ.A, çocukları E.A.(14), Z.A (10) ile kendisini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 çocuk ile baba İ.A. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Baba ve 2 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.