Diyarbakır'da Ayakkabı Deposunda Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Ayakkabı Deposunda Yangın Çıktı
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki ayakkabı deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı. Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ayakkabı deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Savaş Mahallesi Palancılar Sokak'ta ayakkabı deposu olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince gece kontrol altına alınan yangın bugün yeniden başladı.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan depo sahibi ve yakınlarının bazı ayakkabı kolilerini binadan çıkardığı görüldü.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
