Diyarbakır'da Ayakkabı Deposunda Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ayakkabı deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Savaş Mahallesi Palancılar Sokak'ta ayakkabı deposu olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince gece kontrol altına alınan yangın bugün yeniden başladı.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan depo sahibi ve yakınlarının bazı ayakkabı kolilerini binadan çıkardığı görüldü.