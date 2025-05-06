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Diyarbakır'da Avukata Silahlı Saldırı

Diyarbakır'da Avukata Silahlı Saldırı
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Diyarbakır'da borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle avukat Yasin İçli, silahlı saldırıda yaralandı. Olayla ilgili kaçan şüpheli için polis çalışma başlattı. Baro Başkanı, saldırıyı kınadı ve adaletin sağlanacağını belirtti.

DİYARBAKIR'da Avukat Yasin İçli, borç- alacak nedeniyle anlaşmazlık yaşayan ve uzlaşmaya giden taraflardan bir kişinin silahlı saldırısında ayaklarından vurularak yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'ndeki bir plazada meydana geldi. İddiaya göre, borç- alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşayan iki taraf birbirine dava açtı. Müvekkillerinin anlaşmazlık yaşadığı taraf ile görüşmek için bir hukuk bürosuna giden Avukat İçli, taraflardan M.K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Avukat İçli ayaklarına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, M.K. ise kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avukat İçli, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Avukat İçli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BARO BAŞKANI GÜLEÇ: MENFUR SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meslektaşımız Av. Yasin İçli, avukat arkadaşının bürosundayken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; avukatlara ve savunma mesleğine yönelen bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Meslektaşımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyor, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Baro olarak olay yerindeyiz. Adli mercileri faillerin tespiti ve adaletin sağlanması için derhal göreve çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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