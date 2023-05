Diyarbakır'da av tüfeğiyle oynarken yanlışlıkla tetiğe dokunan genç, arkadaşının ölümüne neden oldu

Diyarbakır'da av tüfeğiyle oynayan 16 yaşındaki M.E., yanlışlıkla tetiğe dokununca yanındaki arkadaşı Hamza Budak'ın (19) ölümüne neden oldu. Olayın ardından M.E. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi, Diyarbakır Şehir Stadyumu yakınında meydana geldi. M.E. ile Hamza Budak gece saatlerinde buluşup, boş bir arazide oturdu. M.E. iddiaya göre yanında getirdiği av tüfeğiyle oynarken eli tetiği dokununca silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Hamza Budak'a isabet etti. Budak yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.E. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

M.E.'nin ilk ifadesinde tüfekle oynarken, yanlışlıkla elinin tetiğe dokunduğunu öne sürdüğü bildirildi. Yanında getirdiği silahın ruhsatının kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen M.E. nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.