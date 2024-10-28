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Diyarbakır'da Atık Kağıt Yüklü TIR Yangını

Diyarbakır'da Atık Kağıt Yüklü TIR Yangını
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Silvan ilçesinde seyir halindeyken alev alan atık kağıt yüklü TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde atık kağıt yüklü TIR, seyir halindeyken alev alarak yandı. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangında TIR kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Kağıtlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen atık kağıt yüklü 48 ALY 492 plakalı TIR, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle dorse kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, aracı yolun sağında durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Güvenlik 3-sayfa İtfaiye Güncel Silvan Ulaşım Çevre Yaşam

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