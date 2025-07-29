Diyarbakır'da Atık Deposunda Yangın Çıktı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde atık deposunda çıkan yangında, muhafaza edilen plastik malzemeler yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Sur ilçesi kırsal Mermer Mahallesi'nde bulunan bir atık deposunda, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR