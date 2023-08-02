Diyarbakır'da Aşırı Yükü ve Brandasız Saman Yüklü Kamyon Trafiği Tehlikeye Attı
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Diyarbakır-Elazığ Bulvarı'nda seyir halindeki saman yüklü kamyon, yüklediği tonlarca saman balyaları ile birlikte trafik ışıklarını sıfır geçti. Kamyon, trafikteki diğer sürücüleri de korkuttu. O anlar, seyir halindeki başka bir otomobilden kaydedildi.
Diyarbakır'da aşırı yükü ve brandasız saman yüklü kamyon sürücüleri korkuttu. Trafiği tehlikeye atan kamyon, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Diyarbakır- Elazığ Bulvarı'nda seyir halindeki saman yüklü kamyon, yüklediği tonlarca saman balyaları ile birlikte trafik ışıklarını sıfır geçti. Kamyon, trafikteki diğer sürücüleri de korkuttu. O anlar, seyir halindeki başka bir otomobilden kaydedildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel