Diyarbakır'da Aşırı Yükü ve Brandasız Saman Yüklü Kamyon Trafiği Tehlikeye Attı

Diyarbakır-Elazığ Bulvarı'nda seyir halindeki saman yüklü kamyon, yüklediği tonlarca saman balyaları ile birlikte trafik ışıklarını sıfır geçti. Kamyon, trafikteki diğer sürücüleri de korkuttu. O anlar, seyir halindeki başka bir otomobilden kaydedildi.

Diyarbakır'da aşırı yükü ve brandasız saman yüklü kamyon sürücüleri korkuttu. Trafiği tehlikeye atan kamyon, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Diyarbakır- Elazığ Bulvarı'nda seyir halindeki saman yüklü kamyon, yüklediği tonlarca saman balyaları ile birlikte trafik ışıklarını sıfır geçti. Kamyon, trafikteki diğer sürücüleri de korkuttu. O anlar, seyir halindeki başka bir otomobilden kaydedildi. - DİYARBAKIR