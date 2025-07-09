Diyarbakır'da Asayiş Uygulamalarında 149 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 442 şüpheliden 149'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçen ay eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yürütülen çalışmalar kapsamında 442 kişi gözaltına alındı.

Yapılan kontrol ve aramalarda 3 uzun namlulu tüfek, 117 ruhsatsız tabanca, 53 av tüfeği, 27 kurusıkı tabanca ve 1659 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 149'u tutuklandı, diğer şüpheliler ise emniyet ve savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 243 zanlı yakalandı.