Diyarbakır'da Asayiş Uygulamaları: 442 Gözaltı, 163 Tutuklama

Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 442 şüpheliden 163'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince, geçen ay yürütülen çalışmalar kapsamında 442 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda uzun namlulu tüfek, 121 ruhsatsız tabanca, 42 av tüfeği, 19 kurusıkı tabanca ve 650 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 163'ü tutuklandı, diğer şüpheliler ise emniyet ve savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 193 zanlı yakalandı.