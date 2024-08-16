Diyarbakır'da İşçi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir inşaatta çalışan asansör ustası A.Ç. (25), 13. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Şehitlik Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan asansör ustası A.Ç. (25) 13. kattan asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, A.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.