Diyarbakır'da Şaka Yapanlar Kepengi Kapattı, İçerideki Kişi Panikledi
Diyarbakır'da bir grup, iş yerindeki arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla torpil atarak kepengi kapattı. Patlama sesleriyle içerideki bir kişi panik yaşarken, olay kask kamerasıyla kaydedildi.
Bağlar ilçesinde dün bir grup, şaka yapmak için içeride arkadaşlarının olduğu dükkana torpil atıp, üzerlerine kepengi kapattı. Patlama sesleri üzerine içerideki kişi panik yaşadı. Kaçmak isteyen kişiyi arkadaşları kepengi tutarak engelledi. Ardından içeriye 2 torpil daha atıldı. Peş peşe yaşanan patlamalar sonrası dükkandaki panik anları daha önce içeri bırakılan kask kamerasına yansıdı.
Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR