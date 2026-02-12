Haberler

Diyarbakır'da Şaka Yapanlar Kepengi Kapattı, İçerideki Kişi Panikledi

Güncelleme:
Diyarbakır'da bir grup, iş yerindeki arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla torpil atarak kepengi kapattı. Patlama sesleriyle içerideki bir kişi panik yaşarken, olay kask kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da bir grup, iş yerindeki arkadaşlarına şaka yapmak için içeriye torpil atıp kepengi kapattı. Patlama sesleriyle içerideki bir kişinin panik anları kameraya yansıdı.

Bağlar ilçesinde dün bir grup, şaka yapmak için içeride arkadaşlarının olduğu dükkana torpil atıp, üzerlerine kepengi kapattı. Patlama sesleri üzerine içerideki kişi panik yaşadı. Kaçmak isteyen kişiyi arkadaşları kepengi tutarak engelledi. Ardından içeriye 2 torpil daha atıldı. Peş peşe yaşanan patlamalar sonrası dükkandaki panik anları daha önce içeri bırakılan kask kamerasına yansıdı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
