Diyarbakır'da arazi kavgası: 9 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 9 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Kavga sonucunda hububat ekili tarlada çıkan yangın söndürme çalışmaları helikopter destekli devam ediyor.

9 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı arazi kavgasında yanan tarla helikopter destekli söndürülüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 9 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Kavga sonucunda hububat ekili tarlada çıkan yangın söndürme çalışmaları helikopter destekli devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Serçeler köyünde husumetli aileler arasında sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sonrası buğday ekili arazinin ateşe verilmesiyle aileler arasında silahlı kavga yaşandı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada ölü sayısı 9'a yükselirken, 2 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok saydı sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Olay yerindeki inceleme sürerken, itfaiye ekipleri ve kolluk kuvvetlerine ait helikopterle yanan arazi söndürülüyor.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.