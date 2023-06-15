Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada ölü sayısı 9'a yükseldi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2 aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi, 2 kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor. Kavganın, buğday ekili arazide çıkarılan yangın sonrası başladığı öğrenildi.

ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI, ARAZİDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2 aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi, 2 kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor. Kavganın, buğday ekili arazide çıkarılan yangın sonrası başladığı öğrenildi. Geniş alana yayılan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ediyor, jandarma helikopteriyle de havadan su atılıyor.