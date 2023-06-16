Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 9 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 9 kişi, güvenlik önlemleri altında toprağa verildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şüphelinin de arandığı bildirildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 9 kişi, güvenlik önlemleri altında toprağa verildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şüphelinin de arandığı bildirildi. Bu arada olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Sabah saatlerinde tarlada silahlı kavga çıktığı, itfaiye, sağlık ve jandarmanın müdahale ettiği, bir süre sonra her iki ailenin yakınlarının gelmesiyle olayların yeniden başladığı ve ekiplerin çatışmanın ortasında kaldığı bildirildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bismil ilçesi Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden yaralanan M.A. ve A.A. ise hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüphelinin de yakalanmasına çalışırken, hastanede tedavisi süren M.A. ve A.A. da soruşturma dosyasına şüpheli sıfatıyla eklendi.