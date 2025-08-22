Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Sonucu Silahlı Kavga: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Kırsal Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan ve hastanede tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Ali Şeker'in de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi. 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, Şeker'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturmada da gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,