Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aile arasında meydana gelen arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan silahlı kavgada 41 yaşındaki Veysel Cuban hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Veysel Cuban (41) hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysel Cuban, B.İ. (65) ve İ.İ. (64) ile isimleri öğrenilmeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Veysel Cuban, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cuban'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Diyarbakır Politika Güvenlik 3-sayfa Silvan Güncel Kavga Suç

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

 'Yenidoğan Çetesi'nin katlettiği bebeğin babası, ölüm belgesindeki detaya isyan etti

Fırat Sarı'nın kurban ettiği bebeğin babası ölüm belgesindeki detaya isyan etti

 Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çetenin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı?

Bu nasıl bir üsluptur sayın vekil: O yolları baban mı açtı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eli böğründe tarifi! En güzel eli böğründe tarifi! Eli böğründe tarifi nasıl yapılır? Eli böğründe için malzemeler! Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı? 19-20 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Ergin kimdir? Metin Ergin hayatı ve biyografisi Adana elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.