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Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga: 5 Yaralı

Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga: 5 Yaralı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kırsal Alibardak Mahallesi'ndeki olayda 5 kişi yaralandı ve bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kırsal Alibardak Mahallesi Pirhüseyin mezrasındaki tarlada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin mezrada aldığı güvenlik önlemi sürüyor.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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