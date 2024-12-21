Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga: 5 Yaralı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kırsal Alibardak Mahallesi'ndeki olayda 5 kişi yaralandı ve bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Kırsal Alibardak Mahallesi Pirhüseyin mezrasındaki tarlada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin mezrada aldığı güvenlik önlemi sürüyor.