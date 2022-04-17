Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Haberler

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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı

AA - Ömer Yasin Ergin - Güncel
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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ormandışı Mahallesi'nde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu R.B, Y.M, E.G, M.C.M. ve M.M. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.M'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Haberler

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