Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 9 ölü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ölü sayısı 9'a yükseldi. Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.