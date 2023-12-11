Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgası: 3'ü Ağır 12 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında taşlı sopalı saldırı sonucu 3'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'da çıkan, taşlı sopalı 'arazi anlaşmazlığı' kavgasında 3'ü ağır, 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan Daksu ve Alatosun mahallelileri arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki araçlarda yaptığı aramada 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, kırsal Daksu ve Alatosun mahallelerinde geniş güvenlik önlemi alındı. ?Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alatosun Bağlar kavga Olaylar Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Konya su kesintisi listesi! Yalı Çapkını 50.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Adabımuaşeret dersi nedir? Adabımuaşeret dersi zorunlu mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalar! Şırnak deprem mi oldu? Şırnak deprem şiddeti nedir? Bambaşka Biri günü mü değişti? Bambaşka Biri bu akşam neden yok?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title