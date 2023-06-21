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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 ölü

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 ölü

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Kuzenler arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda çarşı ve mahalle bekçisi olan Mehmet K'nin açtığı ateş sonucu akrabaları Kadri K. ve Hayri K. öldü. Şüpheli Mehmet K. polise teslim oldu.

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı yüzünden kuzenler arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde 3 kuzen arasında Eğil ilçesindeki arazi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olan Mehmet K'nin silahla açtığı ateş sonucu, akrabası olan çarşı ve mahalle bekçisi Kadri K. ile teknisyen yardımcısı Hayri K. öldü.

Şüpheli Mehmet K., olayda kullandığı silahla polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Diyarbakır Bağlar Güncel Haberler

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