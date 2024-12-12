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Diyarbakır'da Aranan İki Zanlı Yakalandı

Diyarbakır'da Aranan İki Zanlı Yakalandı
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Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, firari hükümlü ve hakkında arama kaydı bulunan bir zanlı yakalandı. Hükümlü 25 yıl hapis cezasına çarptırılmışken, başka bir zanlı 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan aranıyordu.

Diyarbakır'da firari hükümlü ile hakkında arama kaydı bulunan 1 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hani ve Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

"Hükümlü ve tutuklunun kaçması ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. ile "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan 16 Temmuz 2010'dan itibaren aranan A.Ö, Çermik ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, arama kaydı bulunan A.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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