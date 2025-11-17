Diyarbakır'da Aranan 82 Kişi Yakalandı
Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı. Bu kişilerin bazıları 2 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezaları ile aranıyordu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 2 ila 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası bulunan 82 kişi yakalandı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel