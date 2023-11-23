DİYARBAKIR'DA ARANAN 75 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI, ÖLÜ BULUNDU

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Fazıl Bat'ın (75) cansız bedeni bulundu.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Belenli Mahallesi Acıkuyu Küme Evleri'nde oturan Fazıl Bat, 21 Kasım'da evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bat'ın kaybolduğunu anlayan ailesi, mahallede arama yaptı. İzine rastlanılmayınca, güvenlik güçlerine haber verildi. Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve ANDA ekipleri, dün arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarında Bat, oturduğu adrese 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurbaşı Köyü sazlığında ölü olarak bulundu. Bat'ın cenazesi, otopsi için üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)