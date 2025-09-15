Haberler

Diyarbakır'da Araç İçinde Tehlikeli Yolculuk Anları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da seyir halindeki bir otomobilin camlarından sarkan yolcular, cep telefonu ile görüntülendi. Sürücü tehlikeli şekilde ilerlerken, bu anlar sosyal medyada dikkat çekti.

DİYARBAKIR'da bir otomobilde seyahat edenlerin camlarından sarktıkları anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde, kent merkezinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobildeki kişiler, camlardan dışarı çıkıp tehlikeli halde yolculuk yaptı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Aracın sürücüsü, bir süre bu şekilde ilerleyip ardından gözden kayboldu. )

Haber: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İntihar iddiası konuşulurken Ufuk Özkan'ın son paylaşımı dikkat çekti

İntihar iddiası sonrası Ufuk Özkan'ın son notu dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor

Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.