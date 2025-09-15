Diyarbakır'da Araç İçinde Tehlikeli Yolculuk Anları

DİYARBAKIR'da bir otomobilde seyahat edenlerin camlarından sarktıkları anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde, kent merkezinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobildeki kişiler, camlardan dışarı çıkıp tehlikeli halde yolculuk yaptı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Aracın sürücüsü, bir süre bu şekilde ilerleyip ardından gözden kayboldu. )

Haber: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR