Diyarbakır'da Araç İçinde Tehlikeli Yolculuk Anları
Diyarbakır'da seyir halindeki bir otomobilin camlarından sarkan yolcular, cep telefonu ile görüntülendi. Sürücü tehlikeli şekilde ilerlerken, bu anlar sosyal medyada dikkat çekti.
Olay, dün akşam saatlerinde, kent merkezinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobildeki kişiler, camlardan dışarı çıkıp tehlikeli halde yolculuk yaptı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Aracın sürücüsü, bir süre bu şekilde ilerleyip ardından gözden kayboldu. )
Haber: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel