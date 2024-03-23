Diyarbakır'da araç dolandırıcılarına operasyon: 20 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, araç almak isteyen kişileri "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, araç almak isteyen kişileri "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, ruhsatsız tabanca ve cep telefonları ele geçirildi.
Şüphelilere ait 2 daire, iş yeri, depo ve 2 araca el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.