Diyarbakır'da Apartmanda Çatlak Oluştu, Bina Tahliye Edildi

DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde 6 katlı bir apartmanın kolonunda çatlaklar oluşması ve binanın sallandığı ihbarı üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Daha önce az hasarlı olduğu belirlenen bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel