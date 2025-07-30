Diyarbakır'da Apartmanda Çatlak Oluştu, Bina Tahliye Edildi

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir apartmanın kolonunda çatlaklar meydana geldi ve bina sallanmaya başladı. Durum üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi ve bina tahliye edildi.

DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde 6 katlı bir apartmanın kolonunda çatlaklar oluşması ve binanın sallandığı ihbarı üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Daha önce az hasarlı olduğu belirlenen bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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