Diyarbakır'da Apartman Yangını: 4 Yaralı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Yangın, teras katta bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı.
Sanayi Mahallesi 703. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel