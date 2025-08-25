Diyarbakır'da Apartman Yangını: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Yangın, teras katta bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi 703. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Boşanan adamın arabasına yazdığı yazı bomba! Sürücülerden bir isteği var

Boşanan adamın arabasına yazdığı yazı bomba! Sürücülerden bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Restoran sahibi Acun Ilıcalı'ya yer açmak için Türk turistleri kovdu, ortalık fena karıştı

Mekan sahibi Acun'u almak için Türkleri kovdu, ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.