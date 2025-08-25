Diyarbakır'da Apartman Yangını: 4 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi 703. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.