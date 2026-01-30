Haberler

Diyarbakır'da 7 katlı binada yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'da 7 katlı binada yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki 7 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangında, duman nedeniyle bir kişi etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 7 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Ateş 2 Apartmanı'nın son katındaki dairede çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan 1 kişi, dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta söz konusu kişiye müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
