Diyarbakır'da Apartman Dairesinde Yangın

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Huzurevleri Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.