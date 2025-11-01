Haberler

Diyarbakır'da Apartman Dairesinde Yangın

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Huzurevleri Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
500
