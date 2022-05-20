Diyarbakır'da antrenörden sporcusuna şiddet - Haberler

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Diyarbakır'da antrenörden sporcusuna şiddet

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır'da antrenörden sporcusuna şiddet

Diyarbakır'da antrenör tekvandoda rakibine yenilen sporcusuna tokat attı.

Diyarbakır'da antrenör tekvandoda rakibine yenilen sporcusuna tokat attı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando il seçmeleri düzenlendi.

Seçmelere katılan bir İrem P. rakibine yenilerek elendi.

Sporcunun antrenörü Orhan B, kazanan rakip sporcuyu tebrik ettikten sonra seyircilerin önünde elenen sporcusuna tokat attı.

Geriye doğru savrulan sporcu, hiçbir şey yapmadan beklerken, antrenör de minderi terk etti.

Yaşanan gerginlik üzerine olayın büyümemesi için salona polis çağrılarak, tutanak tutuldu ve il seçmeleri ertelendi.

Bu arada, o anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Haberler

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