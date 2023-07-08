Diyarbakır'da Anız Yangınına Müdahaleye Giden İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı

DİYARBAKIR'da anız yangınına müdahaleye giden itfaiye aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Kırsal Büyükkadı Mahallesi'nde meydana geldi. Anız yangını için müdahaleye giden M.Ş. yönetimindeki 21 HA 031 plakalı itfaiye aracı, seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü M.Ş. ile M.S.M. ve H.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.