Diyarbakır'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol alındı. Soğutma çalışmaları sürdüğü yangın 2 bin dönümlük alanda etkili oldu.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Karpuzlu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin evlere sıçramaması için önlem alınırken, çevredekilerinin de yardımıyla yangın, ekiplerin 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 bin dönümlük alanda etkili olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK,Selim KAYA/DİYARBAKIR