Diyarbakır'da Anız Yangını Büyüyor

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, kırsal alanda bazı ekili arazilere sıçradı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Silvan ilçesi kırsal Umur Mahallesi mevkiinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bazı ekili arazilere de sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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