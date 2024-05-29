Diyarbakır'da Anız Yakılmasına Yönelik Uyarı

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hasat sonrası anız yakılmaması yönünde uyarı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın yaklaşık 7 milyon dekar tarım alanı bulunduğu, bu alanın yaklaşık 5 milyon dekarlık kısmında buğday, arpa, mısır ve çeltik üretimi yapıldığı bildirildi.

Hasat sonrasında tarlada kalan anızın organik yapıya sahip olduğu ve bunun mutlaka toprağa karışması gerektiği ifade edilen açıklamada, ilde hasat sonrası sonbahar aylarına kadar anız yangınlarının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Anız yangınları toprak verimliliğini düşürmekte, toprağın zamanla çölleşmesine neden olmaktadır. Anız yangınları insanların ve hayvanların yaşam kalitelerini düşürmekte ve zarar vermektedir. Evlerimizin içine kadar kül, duman girmekte, toprağımız, hayvanlarımız, tüm doğa anız yangınlarından zarar görmektedir."

Anız yakılmasının engellenmesi ile ilgili çalışmaların her yıl eğitim ve yayım programına alındığı ve çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ve Valilik tebliği ile anız yakılan alanların tespiti ve tutulan tutanakların cezai işlem için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilmesi görevi İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. Valilik tebliği ile anız yakılması yasaklanmış olup, yakanlar hakkında dekar başına 386,79 lira idari para cezası uygulanacaktır. Anız yakılan alan, meskun mahal, orman ya da sulak alanlara bitişik ise bu ceza 5 kat artmaktadır."

Açıklamada, anız yangınlarına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulabileceği belirtildi.