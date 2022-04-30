Diyarbakır'da anaokulunda gerçekleşen projeler sergilendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Zübeyde Hanım Anaokulu tarafından bu yıl gerçekleştirilen 5 eTwinning projesiyle hazırlanan ürünler sergilendi.

Öğrenci ve öğretmenler tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılında "Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunları", "Masallarla Öğreniyorum", "Gelecek İçin Dönüştürelim", "Değerini Bil" ve "Ülkemi Tanıyorum" isimli projeler hazırlandı.

Projeler kapsamında hazırlanan ürünler okulda sergilendi, atık malzemelerden hazırlanan giysilerden defile gerçekleştirildi.

Proje ve etkinlikler hakkında bilgi veren okul müdürü Nazan Çıtıl Biçen, projelerle öğrencilerin yaş ve ilgilerini dikkate alarak konuları seçtiklerini ve böylece dersleri daha keyifli hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projelerin sonunda öğretmen ve öğrencilerin işbirliği ile hazırladıkları ürünlerini okul sergilerinde velilerle buluşturduklarını belirten Biçen şunları kaydetti:

"Çocuklara çevre bilincinin kazandırılması amacıyla hayata geçirilen proje nedeni ile okulda yapılan defilede atık maddelerden elbiseler ve süper kahraman kostümleri tasarlandı. Çocuklar farkındalık yaratmak, dikkat çekmek amacı ile atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle sahnede yürüdü. Bu yolda öğrencilerimize rehberlik eden değerli öğretmenlerim Sebile Sis ve Burcu Özakis'e ve okul psikolojik danışmanımız Aysel Bağlam'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."