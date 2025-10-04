Diyarbakır'da Anaokulu Öğrencilerine Bağ Bozumu Etkinliği

Diyarbakır'da anaokulu öğrencilerine yönelik bağ bozumu etkinliği gerçekleştirildi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir okulda bağ bozumu geleneğinin yaşatılması ve çocukların doğayla iç içe olması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, okulun bahçesindeki bağda veli ve öğretmenleriyle üzüm toplayan öğrenciler, daha sonra üzümlerden geleneksel yöntemlerle yapılan pekmez, pestil ve sucuk yapımına katıldı.

Anaokulunun rehber öğretmeni Nazlı Adıgüzel, yaptığı açıklamada, 5 yıldır geleneksel olarak bağ bozumu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Etkinlik ile çocukların doğayla iç içe olmasının yanı sıra kültürel değerleri öğretmeyi amaçladıklarını belirten Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Çocuklar üzüm toplarken üzümün dalından sofraya gelene kadarki süreci gözlemliyor ve üretimin emekle birleştiğini öğreniyor. Doğanın döngüsünü yerinde görmek onlarda çevre bilinci ve sorumluluk bilincini oluşturuyor. Bağ bozumu, ekip işi. Çocuklar üzüm toplarken hem eğleniyor hem de dayanışmanın gücünü keşfediyor. Velilerimiz de çocukluk anılarını anımsıyor ve kültürel değerlerini çocuklara aktarma fırsatı buluyor."

Veli İlknur Mızrak Kıran, oğlunun en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirtti.

Oğluyla güzel bir etkinliğe katıldığını, çocuğunun arkadaşlarıyla sosyalleştiğini ifade eden Kıran, "Şehir ortamında üzüm bağları bulmakta zorlandığımız için okulda böyle güzel bir etkinlik olması çok güzel. Oğlumun arkadaşlarıyla bağlardan üzüm koparması, topladığı ilk üzümü alıp yiyebilmesi ve gözlerindeki mutluluğu görmek, beni de mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Ali Ünal ise çocuğuyla birlikte güzel bir gün geçirdiğini dile getirdi.