Diyarbakır'da Amca-Yeğen Tartışmasında Silahlar Konuştu

Diyarbakır'da Amca-Yeğen Tartışmasında Silahlar Konuştu
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Bismil Belediyesi hizmet binasında yeğeni S.B. tarafından tabancayla yaralanan amca T.B., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde S.B., belediye hizmet binasında tartıştığı amcası T.B.'yi tabancayla yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Bismil Belediyesi hizmet binasında meydana geldi. S.B. ile karşılaştığı amcası T.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada S.B., yanında getirdiği tabancayla amcası T.B.'ye ateş ederek bacağından yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan T.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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