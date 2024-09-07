Diyarbakır'da amca çocukları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde amca çocukları arasında borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada 3'ü kardeş 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre amca çocukları arasında borç-alacak husumeti nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan M.Y. (24), İ.Y. (35) ve V.Y. (25) isimli kardeşler ile F.Y (35) ve T.Y (41) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.