Diyarbakır'da Ambulansa Saldırı: 3 Sağlıkçı Yaralandı

Diyarbakır'da bir ambulansın önünü kesen ve içindeki sağlıkçılara saldıran 3 şüpheliden 2'sinin daha önce hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Saldırı sonucu 4 sağlık çalışanı yaralandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, otomobille 112 personelinin bulunduğu ambulansın önünü kesip sağlıkçılardan birini bıçakla, 3'ünü ise darbedip yaralayan 3 şüpheliden 2'sinin 'Hırsızlık' ve 'Kasten yaralama' suçlarından kayıtları olduğu tespit edildi.

Olay, dün akşam Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta bırakan sağlık çalışanları Z.E., Ş.Ö. ve kadın personel E.D. ile stajyer öğrenci V.T., istasyona dönmek üzere yola çıktı. Yolda ambulans, kendilerine yol vermediği gerekçesiyle bir otomobildeki grup tarafından taciz edildi. Otomobille ambulansın önünü kesen bu kişiler, sağlık çalışanlarını araçtan indirdikten sonra bıçakla saldırdı. Saldırıda sağlık çalışanı Z.E. başına darbe aldı, burnu kırıldı. Ş.Ö.'nün ise kolunda bıçakla kesik oluştu. E.D. ile V.T. de darbedildi. Saldırı sonrası olay yerine gelen başka ambulansın çalışanları tarafından kurtarılan yaralı sağlıkçılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ş.Ö.'nün koluna 30, Z.E.'nin bıçağın sapıyla yaralanan başına ise 20 dikiş atıldı. Sağlık çalışanları, saldırıyla ilgili şikayetçi oldu.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.